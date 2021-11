Valdssikta par er framleis i varetekt

Politiet har brukt mykje ressursar på å etterforske saka der eit par er sikta for vald mot ein tenåring.

Paret er busett i Øygarden, og er sikta for grov vald mot kvinna sin tenåringsson. 1. november blei dei framstilt for vaketektsfengsling i Hordaland tingrett, der dei fekk to veker i varetekt.