Millionformuar blant politikarane

Tre politikarar toppar både formue- og inntektslistene i kommunestyret.

Ein gjennomgang av skattelistene, viser at fleire av politikarane våre ligg godt an økonomisk.

Aller best går det for Kjell Rune Garlid frå Sotralista, som er dagleg leiar for Sotra Trelast.