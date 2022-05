Vil heller ha symjehall på Bildøy enn på søre Straume

Sentrale politikarar hellar mot ei kommunal satsing på idrettshallar på Bildøy, framfor ei utviding av Straume idrettspark.

Andreas Kallekleiv (H) er leiar i utval for samfunnsutvikling og tok nyleg til orde for at kommunen bør sjå nærare på felles planar med Øygarden FK om eit «Campus Bildøy».