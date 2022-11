Inviterte til nabolagsfest på Ågotnes

Trur mange på Ågotnes ikkje kjenner kvarandre. Søndag inviterte dei alle til fest.

– Det gjekk over all forventning. Ein risikerer jo alltid at det ikkje kjem nokon, men på eit tidspunkt talde vi 160, og det kom fleire etter det og, seier Anne-Sissel Fjæreide.