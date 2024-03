Det er Havarikommisjonen som melder dette 8. mars.

Det var seks personar om bord i helikopteret som gjekk i sjøen vest for Algøry 28. februar. Fem av dei overlevde, og no har kommisjonen snakka med alle fem.

Så langt er det ikkje gjort vesentlege funn som påvirkar den umiddelbare flysikkerheita, ifølgje kommisjonen. Det vil mellom anna seia at det ikkje er funne grunnleggjande feil eller svakheiter i viktige system i ulukkeshelikopteret.

At helikopteret er relativt heilt etter samanstøyten med overflata, tyder på at det ikkje har styrta i høg fart. Men Havarikommisjonen skriv fredag at det ikkje kan seiast å ha vore ei kontrollert naudlanding.