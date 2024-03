Regjeringa har også i år fargelagt norgeskartet, ut frå trafikklyssystemet for oppdrettsnæringa. I grøne soner kan næringa veksa, gule kan halda fram som før og raude må kutta produksjonen med seks prosent. Bakgrunnen for inndelinga er naturfaglege vurderingar av kor hardt lakselusa har påverka villaks dei to siste åra. Både frå Karmøy til Sotra og frå Nordhordland til Stadt er det raudt.