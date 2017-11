Lyderhorntunnelen åpen igjen

Lyderhorntunnelen ble åpnet igjen klokken åtte, etter å ha vært stengt en halv time fra klokken halv åtte. Den var også stengt tidligere tirsdag morgen, på grunn av bilstans.

Kø utover formiddagen

Politiet forventer at kø som har bygget seg opp vil vedvare utover formidddagen.

Årsaken til stengingen andre gang var at en bilist ble truffet av en stein som falt ned fra taket, meldte Vegtrafikksentralen Vest.

– Det er ingen personer som er kommet til skade. Vi vet ikke mer, men må sjekke opp og vil holde tunnelen stengt inntil entreprenør har fått sjekket tunnelen, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

– Det er beklagelig at dette skaper kø, men sikkerheten må komme først, sier han.

Ingen kommunale tiltak

Fra ordførerkontoret på rådhuset i Fjell kan ordfører Marianne Bjorøy følge utviklingen i køen nede på riksveg 555.

– Trafikken siger sakte fremover, men køen akkurat her er ikke mye verre enn den vanlegvis er på mandagar og tirsdagar, sier Marianne Bjorøy.

Etter «den store kødagen» da Statens vegvesen stengte Lyderhorntunnelen hele dagen for å skifta ut viftene, var Fjell kommune kritiske til manglande informasjon frå vegvesenet. Rådmann Steinar Nesse pekte på at de kunne ha varslet innbyggerene på SMS, viss de tidlig hadde fått vite at tunnelen ville vere stengt så lenge.

– Jeg var ikke klar over dagens situasjon før du ringte. Jeg vil forhøre meg med beredskapslederen i kommunen, men så lenge Lyderhorntunnelen nå er åpen igjen regner jeg ikke med at vi setter inn tiltak, sier rådmann Steinar Nesse.

Det er et syn ordføreren deler, da SMS-varsling og politidirigering bør reserveres for de virkelig kritiske situasjonene.