Namn på sakna frigjeve

Fredag ettermiddag starta Hovudredningssentralen Sør-Noreg leiteaksjon etter ein fritidsbåt og føraren, 56 år gamle Jan Rydheim. Det skal ha kome inn fleire tips i går, men leiting gjennom natta har ikkje ført til resultat.

– Namnet er gjeve ut i samråd med familien. Politiet leiar no strandsøk i Austrheim kommune, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Ein 31 fots Paragon skulle gå frå Sandnessjøen i Nordland til Hjellestad, men har ikkje kome fram. Klokka 8 laurdag morgon vart søket trappa opp.

– No set vi inn nye, store ressursar. Kystvaktskip, fleire redningsskøyter og Røde Kors-båtar. Det vert òg sett inn to helikopter i søket, seier redningsleiar Børge Galta ved Hovudredningssentralen til NRK Hordaland.

Søkjeområdet er frå Gulen til Bergen. Då søket vart teke opp att på morgonen vart områda sør og nord for Fedje peika ut som det mest aktuelle leiteområdet. Redningsskøyta «Utvær» er ein av fleire båtar som laurdag held fram leiteaksjonen.

Politiet ber om at folk som eventuelt har sett båten tek kontakt med Hovudredningssentralen eller politiet sin operasjonssentral i Bergen.

Siste observasjon av båten var i Fensfjorden i Nordhordland.

– Søket er stort og omfattande. Det er no to helikopter, to fly, 20 båter og frivillige mannskap i søk. KV Bergen leiar søket over sjø, innsatsleiar politi leiar strandsøk, melder Hovudredningssentralen på Twitter klokka 13.