Politiet mistenker en mann for vold på Ågotnes

Mannen som skal ha blitt slått ned da han haiket på Ågotnes, ble så hardt skadet at han ble liggende på sykehus i over to uker. Politiet har nå en mistenkt.

Politioverbetjent Petter Indrelid forteller at en mann i 20-årene er mistenkt for å utøvd vold mot en haiker natt til 11. mars.