Næringsrådet: – Nå er det nok

– Nå er det nok, mener næringsrådet.

Vest næringsråd krever at skjenkestoppen fjernes og at næringslivet kompenseres for høye strømregninger, som har økt med 50 prosent.

– Vi håper at et press fra alle hold kan hjelpe, særlig restaurantbransjen som har vært utfordret gjennom hele koronapandemien, sier Ledang.

Spisekroken Straume anslår tre millioner i tapte inntekter i desember som følge av blant annet skjenkestoppen.

Mange små og mellomstore kraftkrevende bedrifter i Øygarden rammes hardt av de høye strømkostnadene, ifølge Ledang.