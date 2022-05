Sotra får gjenvinningsanlegg for bilvrak i Knarrevik

Synger bilen på siste verset? Etter sommeren kan du levere den til gjenvinning i Knarrevik.

Her blir det gjenvinningsanlegg for bilvrak.

Avfallsbedriften har fått dispensasjon fra forbudssonen i Knarrevik og tillatelse til å ta i mot, lagre og sanere inntil 3.000 kjøretøy i året. Mye av skrapet skal fraktes videre med båt fra kaien.

– Vi regner med å få driftstillatelsen på plass før sommeren, sier ansvarlig for HMS og kvalitet, Morten Hovland Sande, i Norsk Gjenvinning.

Første på Sotra

Det kan være inntil 50 hele biler og 350 sanerte, ferdig pressede bilvrak på anlegget samtidig, i følge søknaden. I første omgang er det snakk om mottak av bensin- og dieselbiler. Det finnes ikke anlegg for bilvrak i Øygarden fra før.

– Det blir kun små endringer i forhold til det vi har søkt om, etter dialog med Statsforvalteren, sier Sande.

I Arna har bedriften et mottak fra før. Der blir inntil 95 prosent av alt fra kollisjonsskadde til gamle biler som ikke fungerer lenger gjenvunnet.

I gang til høsten

– Vi kan være ganske raskt i gang. Det vil overraske meg hvis vi ikke er i gang før september. Men det trengs en utvidelse og oppgradering av veinettet inne på området her først, sier Sande.

Norsk Gjenvinning er leietaker på området, som eies av Sigba Eiendom.

Sender en tredel sjøveien

Knarrevik-krysset er fra før svært trafikk-belastet.

– Vil veitrafikken bli påvirket av den nye virksomheten?

– Vi har redusert antall semitrailere med hundre i måneden, men vi klarer ikke å ta alt sjøveien, sier Sande. Han opplyser at Norsk Gjenvinning sender rundt 30–40 prosent av all tonnasje med båt. I måneden utgjør det rundt 2.000 tonn.

– Krysset trenger utbedring

Kaien er ryddet for metallavfall og klargjort for Sotrasambandet, der ny bro kommer i land. Sande er svært spent på hvordan byggingen vil påvirke driften og hvordan trafikkavviklingen blir. Han tror det blir utfordrende.

Metallavfallet er flyttet lenger opp på baksiden av anlegget.

– Vi har spilt inn til Sotrasambandet at Knarrevik-krysset må gjøres noe med. Vi er kjempebekymret for at våre biler blir stående i kø, og hvordan det påvirker logistikken og sikkerheten. Bedriften ligger midt i byggeområdet, sier han.

De vurderer en henteordning for bilvrak som et tiltak i byggeperioden.

Det er fem ansatte i metall-bedriften og nysatsingen på bilvrak bidrar til å sikre arbeidsplassene.

Byggestart neste år

Selv om Sotra link er på plass i Valen med 60 kontoransatte, er det ikke byggestart før første kvartal neste år. Prosjektleder Christopher M. Bjerke i Sotra link kjenner ikke til om Norsk Gjenvinning sine planer vil påvirke trafikken ytterligere.

Men byggeaktiviteten vil merkes.

– Som vi har sagt tidligere, vil det bli verre før det blir bedre. Hvor mye verre er vanskelig å si, det blir i perioder. Men vi skal gjøre så godt vi kan for at det skal gi minst mulig ulemper for bilistene, sier han.

