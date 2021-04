– Kommunestyret forstår ikkje alvoret i tomtefestesaka

Fryktar at storkommunen fråskriv seg ansvaret

Jarle Sælensminde i Sundlia, der nokre av naboane fekk heva festeleiga på tomtene med over 1.000 prosent. Han meiner kommunestyret ikkje forstår alvoret i saka. Foto: Karstein Sæverås

Innbyggaren er redd for at nye Øygarden vil feia gamle saker frå dei tre kommunane under teppet. Kontrollutvalsleiaren seier utvalet har frie hender til å ta opp saker.