Kommunedirektør Johnny Breivik er sjølvsagt glad for at arbeidet med Sotrasambandet er i rute, men ser ikkje fram til trafikkproblema omlegginga av riksveg 555 i Bergen vest vil føra med seg. Her vert det omleggingar av trafikken, som igjen vil føra til meir kø for dei som køyrer i området, særleg i rushtida.

– Eg er uroa fordi Storavatnet er det største knutepunktet på riksveg 555. Det er enormt mykje trafikk som skal leggast om, seier Johnny Breivik.

Kommunedirektør Johnny Breivik i Øygarden er uroa for at køen blir endå verre ved Storavatnet. Foto: Silje Alden (arkiv)

Øygarden, Askøy og Bergen

Trafikken vil naturleg nok bli påverka, både mellom Øygarden og Bergen, Askøy og Bergen og mellom Askøy og Øygarden. Kommunedirektøren fryktar meir kø både for Øygarden og Askøy.

Så langt er den største auken i kø knytt til at bilistar som kjem frå Loddefjord må ned på hovudvegen ved Olsvikskjenet, fordi «gamlevegen» om Godviksvingane er stengt mot terminalen på Storavatnet og Askøyveien.

Fredag meldte Sotra Link og Vegvesenet at dei i løpet av veke 10 skal opne Godviksvingane for ordinær trafikk i retning mot Askøy, med lysregulering. Dei håpar dette skal bøte på køane. I ei pressemelding skriv dei at tiltaket kan reverserast dersom det ikkje fungerer.

– Når trafikkmønsteret skal leggast om endå meir til sommaren kan ein ikkje unngå at det får følgjer. Spørsmålet er kva ein kan gjera for å dempa dei følgjene, seier Breivik.

Fleire store endringar

Dette er nokre av endringane som kjem i området kring Storavatnet dei neste åra:

Køyrer du frå Askøy mot Storavatnet i dag, er ei rundkøyring det første som møter deg. Denne blir fjerna. Det blir dermed strake vegen for dei som skal mellom Askøy og Bergen eller Sotra.

Rundkøyringa blir erstatta av eit system med sløyfer og rundkøyringar der dei som skal til og frå gamlevegen til Godvik skal ta av.

Desse sløyfene vil og bringa deg mot bussterminalen.

Bussterminalen i seg sjølv vil bli flytta, og liggjande på nordsida av riksvegen om lag der den siste brua før Lyderhorntunnelen ligg.

Av- og påkøyringa mellom riksveg 555 og fylkesvegen mot Askøy, blir om lag som i dag.

Prosjektleiar Lene Sælen Rivenes i Statens vegvesen. Foto: Inger Elise J. Økland (arkiv)

Må gjera tilpassingar

Det er sjølvsagt i rushtida morgon og ettermiddag at køane er verst og følgjene av trafikkomlegging blir størst. Også Statens vegvesen og prosjektleiar Lene Sælen Rivenes ser etter tiltak som kan dempa verknaden på køane.

– Neste fase i omlegginga på Storavatnet vil skje rundt sommaren. Vegvesenet køyrer simuleringar for å sjå kor stor påverknad nytt køyremønster får på trafikkavviklinga. Resultatet viser så stor påverknad at me må ha tiltak for å få effekten ned, seier Rivenes.

Tek saka opp med næringslivet

I Øygarden seier kommunedirektøren at han vil ta saka opp med Vest Næringsråd, for å høyra om det er noko kommunen og næringslivet saman kan gjera.

– Me må bruka våren på å førebu oss best råd og finna løysingar som gjer at ikkje så mange er på vegen til samme tid, seier Johnny Breivik.

Ifølgje Rivenes er det for tidleg å gå ut med detaljar om korleis køyremønsteret blir lagt om. Ho minner om at køane var lange ved Storavatnet også før arbeida på Sotrasambandet starta.

– Men kødempande tiltak vil vera veldig bra, særleg i starten av ei omlegging. Når det nye mønsteret får sett seg vil trafikken gli betre, men det er naivt å tru at ein får gjort jobben utan at det blir meir kø, seier Rivenes.