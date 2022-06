Krever hasteheving av båtene etter sikringene røk

Kun én sikring holder nå båtene på plass.

Like etter at Vestnytt skrev at eierne av de sunkne båtene på Misje får tvangsmulkt og dagbøter for å ikke ha hevet dem innen fristen, røk flere av sikringene som holdt vrakene på plass.