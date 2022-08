– Jeg tror Straume fortsatt prøver å finne seg selv

Kystbyen har en lag vei å gå før den kan kalles en by, mener arkitektkritiker.

– Selv om man kaller Kystbyen et opplevelsessenter, er det ikke en opplevelse av Øygarden å komme hit. Øygarden er naturen og kysten. Om ambisjonen er at området skal være en by, har man en lang vei å gå.

Derfor kan man heller ikke kalle Straume en by, mener arkitektkritiker Anders Rubing.