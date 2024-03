Som Vestnytt skrev tidligere denne uken, er det høy skogbrannfare i Øygarden kommune og over store deler av Vestlandet. Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt et skogbrannhelikopter i beredskap i Sauda.

Helikopteret skal i første omgang være der lørdag og søndag, klar til å rykke ut til der det eventuelt trengst.

Så langt i år er det registrert 66 branner i utmark og innmark i Norge. Det er dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

Normalt er beredskapsperioden for skogbrannhelikopter 15. april til 15. august.

– Vi oppfordrer folk til å vise aktsomhet i tørre områder. Vi vet at de aller fleste branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB i en pressemelding.