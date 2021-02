Først ute i Øygarden med elektriske gravemaskiner

Sartor Maskin er de første i Øygarden til å skaffe seg elektriske gravemaskiner. Det kan vise seg å være et trumfkort hos det offentlige.

Her tester Bjørn Ove Hetlevik og Asmundur Jespersen de nyanskaffede elektriske maskinene. Foto: Anne Jo Lexander

Med de elektriske gravemaskinene, håper Sartor Maskin AS at de nå vil få et konkurransefortrinn hos det offentlige. Samtidig er daglig leder Arild Bøthun var på at det er et toegget sverd.