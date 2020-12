Naturgassparken huser også ynglingsanlegg for rensefisk med 17 arbeidsplasser. Her har Mowi investert over 100 millioner kroner de siste årene, ifølge kommunikasjonssjefen. Nå frykter de at skittent vann fra sjøen under anleggsperioden vil drepe berggylten på landanlegget. Foto: Mowi