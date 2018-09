Stor leteaksjon: 45 personer leter etter savnet mann

Klokken 16.05 mandag ettermiddag opplyser lensmann Torgils Lutro at søket fortsetter med uforminsket styrke frem til det blir mørkt. Han beskriver leteaksjonen som omfattende.

– Vi har masse ressurser i sving. Det er søk i både vann og på land. Dessverre er det ikke gjort noen nye funn i løpet av dagen, sier han.

45 personer bidrar i søk

Lutro opplyser at de konsentrer seg om å lete i området rundt Hauglandsosen. Base for leteaksjonen skal være ved Askøy seilforening i Kollevåg hvor politiet organiserer søkene fra. Lensmannen forteller at det akkurat nå er 45 personer som bidrar i søket etter den savnede mannen.

Klokken 15.36 søndag fikk Hovedredningssentralen melding om at en mann hadde falt i sjøen fra en seilbåt.

Norsk Folkehjelp Bergen og Askøy deltar i søket, redningsskøyten, Røde Kors og frivillige fra Ran Seilforening har deltatt i søket. Askøy Seilforening har også meldt seg til tjeneste.

Ifølge lensmannen har den savnede mannen i 50-årene bostedsadresse på Sotra.

De skal ha vært to om bord da hendelsen skjedde.

Hovedredningssentralen (HRS) koordinerer søket, men operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt oppfordrer likevel folk i området til å holde øynene åpne. Søket vil fortsette utover ettermiddagen. HRS ber fartøy som trafikkerer område om å vise hensyn.

Mellom Askøy og Sotra

Ifølge politiet på Twitter skal hendelsen ha skjedd i Hjeltefjorden. Båten er nå lokalisert i nærheten av Anglevik på Sotra, og foreløpig er det også i dette området de søker etter mannen.

– Det jeg kan si så langt er at det er en mann savnet etter at han falt over bord fra en seilbåt, sa Karl-Arne Røyseth, vaktkommandør ved 110-sentralen, på søndag ettermiddag.

Det foregikk søk med begge områdets redningsskøyter, brannbåter, Kystvakten, Røde Kors sine båter og to helikopter. I tillegg er det en rekke sivile fartøy med i søket. Kystradio sør bistår også i søket.

– Vi har alle ressurser ute nå, fortsatte Røyseth og legger til:

– Jeg kan ikke si noe om når søket blir avblåst.

Les også: