Like før klokken ti tirsdag formiddag fikk Vestnytt flere henvendelser fra folk i regionen som opplevde kraftige rystelser.

Kraftig skjelv

– Hele huset ristet. Jeg trodde først at det var et tre som hadde falt ned rett utenfor huset. Dette skjedde i 09.50-tiden, sier Tor Olsen fra Spjeld.

Avdelingsleder for jordskjelv og risiko Dominik H. Lang ved Forskningsinstituttet NORSAR forteller at episenteret ligger kun fire kilometer utenfor Blomøyna i Øygarden.

– Det har vært et kraftig jordskjelv med en styrke på 3,8, Det er ikke helt uvanlig med slik skjelv i Norge, men det er ikke noe som skjer hver dag, sier Lang til Vestnytt.

Kan komme etterskjelv

Ifølge eksperten er det ikke utenkelig at det kan komme etterskjelv utover dagen.

– Det kan godt være det blir flere rystelser, men det er ikke alltid det skjer.

Trygve Hellesøy kjente huset på Hellesøy riste klokken 09.46.

– Da kjente jeg en kraftig vibrasjon i grunnen. Jeg lurte først på om noen drev med sprengningsarbeid like i nærheten, men tankene gikk fort over til at det måtte vere et jordskjelv, sier Hellesøy.

Hellesøy merket at skjelvingene lå dypt nede i grunnen. Det samme gjorde Daniel Torsvik på Torsvik på samme tidspunkt.

– Jeg merket ikke klirring i kjøkkenglass, men det ristet godt i gulvet her, sier Torsvik.