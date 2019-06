Mann (40) siktet for dobbeltdrap på foreldrene

– Politiet jobber for øyeblikket med å informere pårørende. Den siktede er sønnen til de to drepte, opplyser politiinspektør Tore Salvesen under en pressekonferanse på politihuset i Bergen torsdag kveld.

De tre bodde i den samme boligen.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk, sier Salvesen.

Politiet kan foreløpig ikke kommentere noe rundt drapsvåpen og vurderer fortløpende om det skal innhentes bistand fra Kripos.

Joar Hystad

I kveld og natt kommer politiet til å gjennomføre avhør med dem som kan si noe om saken.

– Vi har dannet oss et rimelig godt bilde av når drapene har skjedd, men vi kan ikke gå ut med det ennå. Alle de pårørende er ikke varslet ennå, opplyser politiinspektøren.

De to døde skal være 66 og 67 år gamle.

Rykket umiddelbart ut

Etter en melding rykket politiet og ambulanse ut torsdag klokken 17.10 til en enebolig på Kolltveit. Der pågrep politiet en 40 år gammel mann, melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

– De to døde ble funnet på adressen. Siktede ble pågrepet på stedet, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet jobber nå med å varsle de pårørende. Kriminalteknisk har startet sine undersøkelser. Samtidig vil det bli gjennomført avhør utover kvelden og natten.