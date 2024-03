Det har lenge vært et ønske om å skape et nytt aktivitetshus for barn og unge på Ågotnes. Nå foregår det innledende arbeid til det som kan bli en ny møteplass.

– Først må vi finne ut hva vi vil ha. Vi vet ikke hva vi skal bygge ennå. Det er det vi skal finne ut av nå, forteller nestleder i Ågotnes grendelag, Anne Sissel Fjæreide.

En arbeidsgruppe bestående av Ågotnes grendelag, Øygarden kommune, Lokalt byrå og arkitekten Ihuga arbeider med å undersøke hva befolkningen, og spesielt de unge ønsker seg av tilbud på Ågotnes.

Anne Sissel Fjæreide, nestleder i Ågotnes grendelag. Foto: Ruth Mari Skulbru

Grendelaget har blant annet hatt ute en spørreundersøkelse der flere har gitt sin mening. Der er det flere av innbyggerne som svarer at de mener møteplasser og trygghet i lokalsamfunnet er viktig for dem.

Også høyt opp på listen er oppgraderte turområder, bedre fasiliteter på badeplasser og flere sosiale arrangement.

Flere som ikke deltar i fritidstilbud

Når elevene ved Tranevågen ungdomsskole selv har svart, forteller de fleste at de ikke vet hva de syns er bra på Ågotnes, og flest svarer også at de er fornøyde slik tilbudet er i dag, og at de ikke savner noe. Deretter svarer flest at de syns sportstilbudet og butikkene på Ågotnes er bra.

Rundt 280 elever har svart, og nesten 200 av dem har svart at de deltar på fritidstilbud, mens resten har svart at de ikke gjør det.

Det er disse dette prosjektet har til hensikt å treffe.

Forhåpentligvis er svarene klare til sommeren

Saken har vært til orientering i plan- og miljøutvalget i Øygarden kommune, der det enstemmig ble vedtatt administrasjonen bes om å arbeide videre med dette.

Der heter det at aktivitetsanlegget skal skape en møteplass som særlig treffer de som ikke allerede er i organisert aktivitet og er et tiltak for å møte utfordringer i ungdomsmiljøet på Ågotnes.

I mulighetsstudien skal de kartlegge hvordan man kan aktivisere de ulike gruppene og foreslå hva et slikt aktivitetshus skal inneholde.

Studiet er finansiert gjennom Vestland fylkeskommune med rundt 350.000 kroner og er ventet ferdigstilt til sommeren. Videre finansiering til prosjekt, investering og drift er ikke klart, og må eventuelt avklares på et senere tidspunkt.

– Vi er finansiert av fylkeskommunen for å gjøre denne mulighetsstudien der vi skal finne ut hvordan vi skal bygge et nyskapende aktivitetsanlegg som treffer dagens og fremtidens behov på Ågotnes, forteller Glenn Sæstad i Lokalt byrå.

Foreløpig ser de på området mellom ungdomsskolen og barneskolen på Ågotnes som et aktuelt sted.

Arbeidet med mulighetsstudien foregår i tre deler, først å forstå utfordringene som de allerede er godt i gang med, i neste fase vil de utforske muligheter, og deretter definere løsninger.

– Foreløpig er ikke finansieringen helt på plass, men det er også naturlig i denne fasen når vi ikke vet hva som skal bygges ennå, sier Sæstad.