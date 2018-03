Vestnytt jublar over opplagsvekst

Lokalavisa for Sotra og Øygarden har eit godkjent opplag på 5.390 for 2017. Året før var opplaget på 4.972.

– Det er på den digitale sida vi veks, konstaterer redaktør Marit Kalgraf i Vestnytt.

Stolt over dei tilsette

Sjølv om avisa går tilbake med 240 papirabonnement frå 2016 til 2017, er nettoveksten på heile 418 abonnement. Det er ein framgang på 8,4 prosent.

– I dag er eg stolt over alle dei tilsette i avisa, som jobbar knallhardt for å gi lesarane våre eit godt produkt kvar einaste dag, seier ho.

Vestnytt og søsteravisene Askøyværingen, Bygdanytt og Strilen starta opp med reine digitalabonnement sommaren 2016.

– Vi såg raskt at innbyggjarane i regionen vår var interesserte i å abonnera digitalt. Allereie då såg vi at vi var på rett spor, seier Kalgraf.

Fire søsteraviser i vekst

Heilårsverknaden vart ikkje stor nok i 2016 til å enda opp med vekst i det godkjente opplaget.

– Difor har vi gleda oss ekstra mykje til opplagstala for 2017, smiler Kalgraf.

Ho understreker at alle papirabonnentar har automatisk tilgang til alt innhald som Vestnytt publiserer, også digitalt.

Vestnytt er ikkje åleine om å kunna gleda seg over gode opplagstal. Også avisa sine søsteraviser Askøyværingen, Strilen og Bygdanytt har svært fin vekst i opplaget.

– Det er ei glede for meg at alle avisene i gruppa vår går fram med 9,3 prosent, seier ein nøgd dagleg leiar Terje Olsen i Lokalavisene AS.

Positiv trend landet rundt

Også landet under eitt er det ein glad avisdag. Ifølge kampanje.no auka 105 norske avishus opplagstala sine det siste året, etter 19 år med samanhengjande opplagsfall i norsk mediebransje.

– Årsaka til den positive utviklinga er at auken i digitale abonnement er større enn nedgangen i opplag på papir, seier Randi S. Øgrey, administrerande direktør i Mediebedriftenes Landsforbund, til kampanje.no.

Blir hard jobbing også framover

Kalgraf understreker at tida ikkje er inne for å kvila på laurbæra.

– Vi kan ikkje lena oss tilbake. Dei nye abonnentane kjem ikkje av seg sjølv. Det ligg hardt arbeid bak, og det vil det bli framover også. Men det er veldig motiverande å sjå at folk vil ha det produktet vi lagar, seier redaktøren.

Abonnentane vert stadig viktigare for Vestnytt også økonomisk, fordi avisa som mange andre aviser framleis har utfordringar med fall i annonseinntektene.

– I mange år gav avisene bort produktet sitt på nett. No opplever eg at lesarane våre forstår at journalistikk kostar pengar også på nett. Det aller viktigaste for oss er at innbyggjarane i regionen har glede og nytte av lokalavisa si, og denne veksten tyder jo på det, seier Marit Kalgraf.