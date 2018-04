Klokken 08.46 meldte Vegtrafikksentralen om at venstre felt i

Damsgårdtunnelen i retning mot sentrum er stengt på grunn av bilberging.

Det er nedsatt hastighet og kø.

«Kjør forsiktig! Vær OBS og hjelp bilberger frem i køen», oppfordrer Vegtrafikksentralen.

Det gikk heldigvis kjapt å ordne opp. Klokken 08.52 melder Vegtrafikksentralen at Damsgårdtunnelen er åpnet for fri ferdsel igjen etter bilberging og at køen er i ferd med å løse seg opp.