Nødetater er på vei til en bil med problemer på Sotrabrua.

Det melder Vest politidistrikt og 110-sentralen på Twitter klokken halv fire onsdag ettermiddag.

Bilister på stedet melder om manuell dirigering.

Klokken kvart på fire melder politiet at det har vært en påkjørsel bakfra og at to biler og to personer er involvert. Det skal ikke være snakk om personskader, men store trafikale problemer.