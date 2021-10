Mener barn ikke får hjelpen de har rett på

Barnehager fortviler over mangel på spesialpedagoger. Barn har ventet i opptil et halvt år uten å få hjelpen de har rett på.

Kommunen opplyser at så langt i år har 122 barnehagebarn fått vedtak om at de skal ha spesialpedagog etter paragraf 35 i barnehageloven. Men for noen lar hjelpen vente på seg.