Bonden fekk lov til å byggja traktorveg, men bygde veg for lastebil med hengar

– Flisespikkeri, meiner Terje Monrad Fauske. No vil han at eigedomen hans skal bli del av Osterøy kommune.

Over fleire år har bonden Terje Monrad Fauske bygd ein landbruksveg som startar like nord for Ulveset skule. No vil Fauske både forlengje vegen og få godkjent standarden på vegen han alt har bygd.