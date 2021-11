Ventar sterke reaksjonar på forslag om å legge ned endå ein skule

– Nedlegginga av Skålevik skule kjem nok som eit sjokk for elevar og foreldre, seier kommunedirektør Rune Landro. Det blir stadfesta av FAU-leiar Stian Bruvik.

Landro la torsdag sitt budsjettforslag for 2022 og økonomiplan for dei kommande åra fram for politikarane.