Vinden: - Det verste er over

Vinden blir gradvis svakare. - Men det kan nok framleis ryka ein takboks.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokka 16.35 gjekk trafikken fint over Sotrabrua. Foto: Vestnytt sitt trafikkamera

Det seier meteorolog Gitte Flesland ved Vervarslinga på Vestlandet.

Vinden laga store problem på Sotrabrua i ettermiddagsrushet, då eit deksel på ein asfaltbil flaug av. Vinden var oppe i rundt 25 meter i sekundet. Vervarselet gjekk på at det kunne bli opp mot 33 meter i sekundet. Også på Rongesundet bru tok vinden kraftig i bilane.

Men frå rundt klokka 15.30 byrja vinden sakte å avta.

– Det verste skal vera over. Vinden skal avta utover kvelden, og dreiar dessutan litt slik at vinden ikkje kjem like rett på brua, seier Flesland.

Dermed kan ein håpa at det ikkje blir meir problem på Sotrabrua i dag.

– Men det vil vera ein del vind, så det kan nok framleis ryka ein takboks, seier ho.