«Kåre Misje hadde alltid omsorg for sine ansatte»

Fredag morgen 31. juli mottok vi det triste budskap at Kåre Misje var død. Det kom veldig brått på oss alle. Kåre var fortsatt i en alder av 91 år styreleder i hovedselskapet rederiet Kåre Misje & CO AS.

Børge Misje

Petter Fosse

Nils Magne Fjereide