Slik skal klimagassen lagres

Hvordan skal de egentlig klare å lagre all den farlige karbongassen under havbunnen? Her får du det forklart så enkelt at selv barn vil forstå det.

På samme måte som havbunnen har lagret olje og gass mellom sandkornene i millioner av år, kan vi pumpe inn CO2 og lagre den der, mener forskerne.

Her får du karbonlagring enkelt forklart med video!

Og hvis du liker det, kan du få ta del i et helt unikt forskningseksperiment live på Universitetsmuseet, Naturhistorisk på lørdag.