Her kan du ikkje skyta opp fyrverkeri

Andre stader kan du slå deg laus, men pass på at du ikkje ikkje fyrer opp for tidleg eller for seint.

Dyr er ikkje nødvendigvis særleg glade i kvelden med «Hør hvor det smeller fra Toft til Tjeldstø». Men mange set pris på å kunna skyta opp fyrverkeri for å feira det nye året.