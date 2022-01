Går glipp av timar med assistent på grunn av vikarmangel

Ove Strømme har gått glipp av mykje når assistentane hans har vore sjuke.

Det er VM i snøsport for parautøvarar som fyller TV-skjermen heime hos Ove Strømme for tida. I leilegheita like ved Sartor storsenter, er sport noko som opptar Ove.