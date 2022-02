Har du ikkje planlagt vinterferien enno? Her er kommunen sine aktivitetstilbod

Vinterferien nærmar seg med stormskritt, og kan komma brått på mange. Her er Øygarden kommune sine gratistilbod for barn og unge.

Har du ikkje planen for ferien klar endå, har Øygarden kommune løysinga for deg.

Kom vinterferien som ei brutal overrasking i år også?

Fortvil ikkje!

Medan fjorårets vinterferie var prega av pandemien, samarbeider Øygarden kommune i år med ulike lokale arrangørar om eit aktivitetstilbod til barn og unge.

Utvidar ferietilbod

Kommunen arrangerer kvart år sommarferietilbodet Sommar i Vest. No har dei vald å utvida tilbodet til å gjelda fleire av dei kortare feriane også.

– Me har planlagt at me i både vinter- og haustferiane skal prøva å ha aktivitetar for dei som er heime i ferien, fortel kulturleiar Christel Møvik-Olsen i Øygarden kommune.

Vinterferien startar komande måndag, 28. februar, og alle aktivitetane er gratis. Tilbodet som er lagt opp er variert og rettar seg mot ulike aldersgrupper.

– Det er alltid nokon som kjem tilbake til skulen utan like mange historiar å fortelja som andre. Tilbodet skal gje dei ei ekstra oppleving, vera spanande og gje dei ei anledning til å få nye vener, seier Møvik-Olsen.

HordaLAN er ein av arrangørane av årets vinterferieaktivitetar. Dei skal ha gaming på biblioteket i to grupper: 3.–6. trinn og 7.–10. trinn.

Mykje å velja mellom

Kommunen har fått midlar frå barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å arrangera det ferske vinterferietilbodet.

– Me har fått god støtte. Utan det hadde me ikkje fått dette til på same nivå, fortel Møvik-Olsen.

Aktivitetstilbodet blir arrangert i samarbeid med Sotra Villmarksenter, Kystmuseet, Kystleik, Øygarden Klatresenter, Øyane svømmeklubb, Bona Vita Yoga, Riviera Catering og HordaLAN.

Her er dei ulike aktivitetane ein kan melda seg på:

Aktivitetane skidag i Furedalen for 5.-10. trinn, svømmekurs frå 1. trinn, yoga for barn 1. - 4. trinn og matlaging med Riviera Catering er allereie fulle.

For å sikra at så mange som mogleg får vera med, er det sett ei maksgrense på éin aktivitet per person.

– Dette er for å passa på at alle som ynskjer det, kan få delta på noko. Det er eit stort og breitt tilbod, og litt for ein kvar smak, seier Møvik-Olsen.

Sotra Villmarksenter er med på å arrangera årets vinterferietilbod. Her frå ei tidlegare skuleavslutning arrangert på senteret.

Mange interesserte

– Det finst eit behov for dette i Øygarden, og eg trur det kjem til å bli godt tatt imot, seier kulturleiaren.

Ho fortel at det er stor interesse for tilbodet, og at dei ledige plassane allereie har byrja å minka.

– Mykje byrjar å bli fullt allereie, men det er framleis ledige plassar på nokre aktivitetar. For dei som er usikre, bør dei melda seg på no. Så ikkje nøl! Bli med, og få ei anna oppleving i vinterferien. Me kan lova at det vert gøy, uansett kva ein vel, trur Møvik-Olsen.

