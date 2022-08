Mila (1) deltok da Norges største sykkelritt for barn ble arrangert i Øygarden

Tirsdag kveld skinte solen da over 150 barn stilte til start i Tour of Norway for kids.

– Dette er den kjekkeste dugnaden vi kan være med på. Det er fullt av glade barn her.

Ingvill Rabben Dypevik er med i CK Sotra som har vært med på dugnad hver gang Tour of Norway for kids har blitt arrangert.