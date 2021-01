– Kan vaksinera 1200 personar per dag her

Kommunen har bestemt seg for at Sotra Arena blir åstad for mange tusen sprøytestikk.

Øygarden kommune meiner at Sotra Arena er stor nok til at folk ikkje smittar kvarandre når dei skal stå i vaksinekø. Foto: Kaja Distad Carlsen (arkiv)