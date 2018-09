Ordknapp sotrastril vant 6,5 millioner kroner

Da tallenes tale i Eurojackpot var klar fredag kveld, viste det seg at det var en mann fra Fjell som var nærmest vinnertallene, med 5+1 rette.

Dermed ble han 6.534.445 kroner rikere.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse, sa mannen til Norsk Tipping.

Han måtte beroliges noe.

– Ja, det er ikke tull dette her, vel? Ikke det nei? Det var da enda godt, sa han ifølge Norsk Tipping, som kommenterer at strilen var godt fornøyd, men ikke særlig snakkesalig.

Den statlige tippeselskapet opplyser for øvrig at vinnersjansen for førstepremien er 1:95 millioner per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.