– På et eller annet tidspunkt må vi endre status for leteaksjonen

Klokken 15.36 søndag fikk Hovedredningssentralen melding om at en mann hadde falt i sjøen fra en seilbåt i Hjeltefjorden mellom Askøy og Sotra. Mannen er i 50-årene og har bostedsadresse på Sotra.

Søndag og mandag har store letemannskaper lett etter mannen. I 21-tiden mandag kveld var han fortsatt ikke funnet.

Fra Askøy Seilforening sine lokaler i Kollevåg har politiet ledet leteaksjonen det siste døgnet. John Endre Skeie, som er innsatsleder for politiet mandag ettermiddag og kveld, forteller at til tross for omfattende søk er det ikke gjort nye funn i løpet av dagen.

– Vi fortsetter å lete, men vi har verken gjort nye funn av gjenstander tilhørende båt eller gjort funn av person, sier Skeie.

Jan Erik Storebø

Mange småholmer

Rundt halv syv mandag kveld opplyser Skeie at det er mer enn 50 personer som bidrar i søket. Flesteparten av disse er fra Norges Røde Kors, men også mannskaper fra politiet, Norske redningshunder, Kystvakten, i tillegg til en rekke frivillige gjør en innsats.

– Hvilke type søk har dere fokus på?

– Hovedvekten er strandsøk på land, men det er også en god del båter ute. Søket har vært omfattende og for øyeblikket driver vi med finsøk. Flere steder har vi lett flere ganger. I området rundt der mannen falt i sjøen er det en god del småholmer. Disse er også gjennomsøkt.

Mandag kveld har fokuset vært å lete i området mellom Hanøytangen og opp til Ramsøy.

Jan Erik Storebø

Status for aksjonen kan bli endret

Skeie forteller at de leter med uforminsket styrke frem til mørkets frembrudd. Etter dette vil det bli tatt en ny vurdering på hvordan man jobber videre.

– Målet vårt er fremdeles å finne en mann i live. Men på et eller annet tidspunkt må vi endre status for redningsoppdraget til at vi søker etter en person som er antatt død. Det vil bli et annet type søk med andre ressurser. Undervannsbåter er for eksempel noe som kan bli tatt i bruk, sier han, og fortsetter:

– Men om dette skjer i kveld vet jeg ikke akkurat nå. Det vil bli et møte med hovedredningssentralen etter klokken 21 i kveld.

Han opplyser at det har blitt lett kontinuerlig siden mannen falt i sjøen søndag ettermiddag.

– Leteaksjonen pågikk også hele natt til mandag, sier han.

Om leteaksjonen fortsetter natt til tirsdag er det imidlertid for tidlig å si noe om.

Imponert over engasjementet

Torbjørn Halvorsen som er medlem i Askøy seilforening er én av flere som lokalavisen kommer i snakk med i Kollevåg. Han er imponert over at så mange hjelper til.

– Slik jeg opplever det, har det vært fantastisk oppslutning rundt denne leteaksjonen. Det er mange frivillige som har kommet rett fra jobb for å hjelpe til. Det er et stort engasjement, noe som er kjekt å se midt oppi en slik tragisk hendelse. Selv dro jeg ut her for å høre om det var bruk for meg, sier han.