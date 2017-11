Trafikkulykke i Øygarden

Klokken 11.49 tirsdag formiddag meldte politiet at det har vært en trafikkulykke i nærheten av Kollsnes.

«Ulykken skjedde klokken 11.42. En personbil involvert. Ukjent skadeomfang. Nødetatene er på vei», skriver politiet på Twitter.

– Vi vet foreløpig ingenting om hvor mange personer som var i bilen eller om noen er skadd, sa operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til Vestnytt rett før klokken 12.

Ulykken har skjedd mellom Kollsnes og Oen. Ifølge melder skal det være svært glatt på stedet.

Klokken 12.10 meldte politiet at brannvesenet er på stedet og at det skal være snakk om én bil med én bilfører involvert. Ifølge politiet fremstår personen som uskadd. Det skal ikke ha vært høy hastighet under utforkjøringen.

Bilføreren blir kjørt til lokal legevakt for en undersøkelse.