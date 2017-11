Stengte Kolltveittunnelen etter ulykke

Klokken 14.16 meldte Vest politidistrikt om en ulykke i Kolltveittunnelen. Nærmere en time senere etter at tunnelen hadde vært stengt ble den åpnet igjen.

– Det er ryddet på stedet. Vi har en mann som er inne og sjekker i tunnelen nå før vi åpner, men det går nok ikke mange minutter, melder trafikkoperatøren litt over klokken 15.

Totalt var det fire personer i de to involverte bilene i ulykken. Politiet meldte at alle fremsto uskadd, men at det skal ha vært store materielle skader. Tunnelen ble stengt og det ble omkjøring om Bildøybakken.

– Men det har gått greit i trafikken. Det eneste vi har sett er at det har gått litt sakte over Sotrabrua, men det er nok i forbindelse med bilmessen på Straume.