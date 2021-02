Anne (50) har store planer for butikken på Rong

Anne Sævild Teige (50) har levd av smykkedesign i ti år. Nå satser interiørkonsulenten på det hun kan best, med butikk på Rong.

Anne Sævild Oen har planer om å utvide butikken. Foto: Inger Elise J. Økland

– Hun har så mye fint her og jeg skal fornye litt hjemme, sier Mariann Fjeldstad og kikker på møblene.

– Det er bra at hun bidrar til aktivitet lokalt, jeg vil si at en slik butikk er etterlengtet her, sier Fjeldstad.