I denne barnehagen har de små stor boltreplass

Denne splitter nye barnehagen midt på Straume har enda plass til inntil 60 barn.

Like sør for «byparken» på Straume, nord for Møbelringen, har Sartor Holding bygget en ny fireavdelings-barnehage for 50 millioner kroner. De første barna flyttet inn i Akasia Sartorlunden barnehage i høst.