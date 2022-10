Nettbutikken We Are Fit blir driven vidare trass i Bodyshapes-konkursen

Mens det stadig kjem fleire krav til konkursboet til Bodyshapes AS, blir nettbutikken We Are Fit driven vidare gjennom eit nytt selskap.

Det er så langt notert 69 krav til konkursbuet til Bodyshapes, på til saman 20,7 millionar kroner. Alt før konkursen vart merkevara We Are Fit og domenet til nettbutikken overført til andre selskap med same eigar.