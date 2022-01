Nå satser Sardar med nettbutikk og hjemlevering

Pandemien har vært bra for denne butikken.

– Jeg håper at vi kan få butikken på nett i løpet av seks måneder, sier han.

Sardar Karbasian har skapt tre arbeidsplasser i Cesar Mat, og har nylig ansatt en daglig leder som er på vei inn for å avlaste ham, slik at han kan bruke tiden til å realisere utviklingsplanene for butikken.

I løpet av det neste året regner han også med å ansette enda flere, to-tre personer bare på lageret.