Brann i hytteområde ble trolig utløst av bålpanne

Mandag kveld begynte det å brenne i terrenget ved Straumen, sør for Misje.

Torsdag kveld begynte det å brenne i et hyttefelt i Kobbadalen ved Straumen, sør for Misje. Det var et område på rundt 20–30 kvadratmeter som brant.

To brannbåter fra Askøy og Bergen kom til stedet.