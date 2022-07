På Vik står et helt spesielt hus

Dagfinn Vik ønsket seg et hus som ingen andre har. Derfor fikk han broren til å tegne drømmehuset.

– De har vært ganske dristig, sier Arvid Vik, som har vært arkitekt i 10 år.

I 2018 begynte han å tegne huset, og i 2020 startet brødrene å bygge. To år senere har Dagfinn og konen, Marian Helen Vik (33), flyttet inn med deres to barn. Paret er begeistret for det nye hjemmet.