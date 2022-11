Får kritikk for å nytte seg av frivillig hjelpesentral: – Vi skal ta ansvar for det som er vårt ansvar

Samstundes stiller ordførar i Øygarden kommune seg undrande til kritikken.

– At vi hentar mat er ikkje bra, men at vi sender personar som har behov for hjelp frå frivillige lag og organisasjonar er heilt naturleg, seier han.