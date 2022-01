Slik jobber de med å bekjempe vold og trusler

Slag, spark og trakassering en del av skolehverdagen i Øygarden.

Lærerne i Øygarden ble utsatt for mer enn 300 tilfeller av vold i fjor.

Ferske tall viser at det også ble registrert 161 tilfeller av utfordrende atferd mot enkeltelever i fjor, og 74 brudd på elevretten til et trygt og godt arbeidsmiljø på skolen.

I høst tok Øygarden kommune i bruk en ny handlingsplan mot vold og trusler på skolene.

– Når flere hundre barn møtes oppstår det situasjoner. Vi må jobbe med å skape et trygt og godt skolemiljø for elevene og arbeidsmiljø for de ansatte, sier Landro-rektor Anita Vabø. Hun har vært sentral i arbeidet med handlingsplanen.