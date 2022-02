Stort sykefravær i kommunen

Høyt sykefravær og slitasje på ansatte preger kommunen.

På tross av høyere sykefravær, er det kun vel én prosent som er rapportert som koronarelatert.

– Vi opplever at det er mye fravær som er koronarelatert i hverdagen vår, og vi hadde forventet høyere tall. Vi tenker at det kan være underrapportering her, sier Kaja Cecilie Pedersen, stabsleder for personal og organisasjonsutvikling.