Krev svar om Nautnes: – Her burde varsellampane ha blinka

Andreas Sjalg Unneland ber justisministeren gjere greie for kvifor Nautnes skal ta i mot Ukrainske flyktningar.

– Eg reagerer sterkt på at ein no inngår ei kontrakt med ein person som er dømt for å utnytte menneske i ein sårbar situasjon. Vi står i ein ekstrem situasjon i Europa, og det er viktig å sørge for eit godt mottak av dei menneska som kjem hit, seier han til Vestnytt.